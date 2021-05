Via da domani a Cagliari, alla Fondazione di Sardegna, e dal 9 luglio al museo del costume, alla mostra fotografica "Abissi di silenzio. Immagini dal film Banditi a Orgosolo, Vittorio De Seta, 1961". L'occasione è il sessantesimo anniversario dell'opera cinematografica premiata anche a Venezia. Ma c'è anche la ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa del regista.

L'esposizione è a cura di Antioco Floris e Antonello Zanda. La mostra, prodotta dalla Società Umanitaria-Cineteca Sarda a partire da un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'Università di Cagliari e promossa in collaborazione con l'Istituto Superiore Regionale Etnografico e la Fondazione di Sardegna, può essere visitata a Cagliari alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta, dal 26 maggio al 30 giugno (da lunedì a sabato, dalle 10 alle 19) e a Nuoro al Museo del costume, in via Mereu, dal 9 luglio al 15 agosto. L'ingresso è libero.

"Banditi a Orgosolo - sottolinea il direttore della Cineteca Sarda, Antonello Zanda - è uno dei film più importanti della storia cinematografica della Sardegna e la mostra ‘Abissi di silenzio’ sottolinea il fatto che per la Cineteca Sarda e per chi lavora oggi nel mondo del cinema, il capolavoro di De Seta è un pilastro ineludibile, in quanto segna un punto fermo nella rappresentazione culturale della nostra isola e della nostra storia". L'esposizione raccoglie una selezione di immagini del film, fotogrammi e foto di scena, rappresentative dello stile di Vittorio De Seta.

"Del film è sempre stata particolarmente apprezzata la fotografia molto curata - dichiara Antioco Floris, curatore della mostra - tanto che i singoli fotogrammi sembra possano avere una vita autonoma. Per questo motivo è sembrato naturale presentarli in un percorso espositivo che potesse dare un senso ulteriore al racconto della Barbagia fatto da De Seta".

(Unioneonline/v.l.)

