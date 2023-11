Caccia al tesoro nell’area archeologica di Turris Lybissonis, la città antica di Porto Torres. Protagonisti i bambini, studenti della scuola parentale di Sassari, Ittiri, Alghero compresa Santa Maria La Palma.

In occasione della visita al Museo nazionale Antiquarium Turritano e dell’area archeologica sono stati coinvolti in una divertente caccia al tesoro. Un percorso incentrato sul tema dei bambini nel mondo romano.

Gli studenti hanno letto alcuni indovinelli che hanno indirizzato i fanciulli alla ricerca di riproduzioni di oggetti nascosti nell’area di scavo. Un’iniziativa che si intende ripetere con i protagonisti di questa fascia di pubblico, considerato tanto influente per il futuro della cultura in generale.

Un’occasione per la direzione del museo Antiquarium, finalizzata a migliorare l’offerta culturale del sito, facendo crescere nei più piccoli l’interesse per l’area archeologica, per le sue scoperte e infondendo la passione per il territorio e il suo prezioso tesoro archeologico.

