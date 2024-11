Domani, per la prima volta ad Arzachena, sarà presente l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, fondata nel 1933. La manifestazione, che sarà ospitata presso l’Auditorium Multidisciplinare, è inserita nella rassegna “Un’Isola di Musica 2024” ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e in collaborazione con Deamater Cultural Movements from Sardinia.

L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, guidata da Fabrizio Falasca, nella doppia veste di maestro concertatore e violino solista – scrivono gli organizzatori – proporrà all’ascolto del pubblico gallurese due delle pagine più celebri e popolari della letteratura musicale mondiale: la prima un vero e proprio capolavoro settecentesco, mentre la seconda tra le più eseguite fra le composizioni per orchestra della seconda metà dell’Ottocento.

Il programma musicale prevede: Le quattro stagioni op. 8 per violino, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi; e Serenata in Mi maggiore per archi op. 22 di Antonín Dvořák. L’inizio del concerto è alle ore 20, dura complessiva di 1 ora e 20 minuti circa e non prevede l’intervallo. Biglietti (posto unico): € 5.

