Giorgio Casu, artista di San Gavino Monreale, si è giudicato per la seconda volta il bando per la realizzazione della scalinata di Santa Lucia, nel centro storico di Arzachena. Erano state 5 le idee pervenute per l’istallazione, quest’anno dedicata al tema della pace, che sarà inaugurata nella settimana di Pasqua.

L’opera si chiamerà “Condivisione”. È lo stesso Giorgio Casu che svela il contenuto dell’opera per la quale c’è attesa per il modo in cui verrà artisticamente presentata: «Ho scelto di raffigurare una ragazza con un libro in mano lungo la scalinata. Qui, Alice è una donna che non ha paura di mostrare le proprie passioni e la ricerca della propria identità. Questa ricerca dovrebbe essere un diritto assoluto e non un lusso, o una negazione culturale. Con questo diritto arriva anche il dovere della capacità di rapportarsi all’altro, diverso o simile, per cercare una via comune di pace e integrazione nel mondo che condividiamo. Ho chiamato quest’opera “Condivisione” perché è una prerogativa e non un sogno, almeno nel mondo di Alice».

Non nasconde il compiacimento la delegata alla Cultura, Valentina Geromino, per l’assegnazione bis all’artista di San Gavino: «C’è molta attesa e curiosità per questo nuovo intervento che si è consolidato nel tempo come un appuntamento artistico-culturale irrinunciabile per rianimare il centro storico. L’installazione diventa anche - conclude la delegata - strumento per trasmettere messaggi ricchi di significato alla comunità e ai visitatori di tutto il mondo, che scelgono da sempre la nostra destinazione per le vacanze».

