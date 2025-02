Un importante riconoscimento a Karim Aga Khan IV, recentemente scomparso, quello del Comune di Arzachena, che istituisce un Premio Letterario a lui dedicato, per lo «straordinario contributo» che ha dato, trasformando «Arzachena e la Costa Smeralda in una delle destinazioni turistiche più rinomate al mondo. La sua visione innovativa ha saputo armonizzare sviluppo economico, rispetto per l'ambiente e valorizzazione delle tradizioni locali, portando il territorio a una crescita culturale ed economica senza precedenti».

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura e la partecipazione attiva tra i giovani del territorio, «celebrando l'eredità di un uomo che ha creduto nelle potenzialità di Arzachena, trasformandola in un punto di riferimento internazionale per il turismo di qualità».

Il Premio Letterario sarà rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado di Arzachena, invitando gli studenti a realizzare elaborati scritti sul Principe Aga Khan, esplorando il suo ruolo cruciale nella crescita e valorizzazione del territorio.

Il premio, su iniziativa del Delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, consisterà in un contributo economico di 10.000 euro destinato alla classe vincitrice, con l'obiettivo di sostenere attività ed esperienze educative e culturali.

«Questo premio rappresenta un omaggio doveroso a un uomo che ha saputo riconoscere e valorizzare l'essenza del nostro territorio, trasformandolo in un modello di sviluppo sostenibile e innovazione - dichiara il sindaco Roberto Ragnedda - Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della visione e del coraggio di chi ha saputo guardare oltre, investendo sul futuro di Arzachena».

© Riproduzione riservata