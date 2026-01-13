Avrà inizio domani, mercoledì 14 gennaio alle ore 16:30, il primo degli appuntamenti dal titolo “Gli invisibili fili della nostra memoria”. La conferenza fa parte di un ciclo di una ventina di incontri che proseguiranno fino alla primavera presso la Biblioteca comunale “Mario Brigaglia”. Mario Sotgiu, presidente dell’associazione La scatola del tempo, condividerà con il pubblico importanti novità sulla storia della comunità arzachenese. Saranno presentati documenti inediti, antiche carte e mappe. Un’iniziativa che consentirà di portare all’attenzione del pubblico preziose informazioni non ancora pubblicate, in grado di conferire maggiore profondità e completezza alla storia di Arzachena. L’appuntamento è curato da MSD & Partners in collaborazione con la Geseco Surl, la municipalizzata del Comune. L’ingresso è libero. Alle ore 18:00, sempre domani 14 gennaio, al Museo comunale “Michele Ruzittu”, gli scrittori Cosimo Filigheddu e Giacomo Mameli racconteranno ai presenti due momenti significativi del Novecento nell’Isola. Filigheddu presenterà il suo ultimo romanzo, “Allo sguardo attento”, mentre Mameli darà voce alla favola dell’emigrato di Perdasdefogu, Pietro Demontis, volato in Venezuela negli anni ’50 e lì ribattezzato Pedrito, da cui il titolo del libro. I due autori si intervisteranno a vicenda per trasportare il pubblico tra le pagine di queste opere edite da Il Maestrale. Il giorno successivo, giovedì 15 gennaio, sono in programma altri due momenti di incontro con gli autori: al mattino Filigheddu e Mameli presenteranno i libri agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Alberghiero Costa Smeralda; nel pomeriggio, invece, Cosimo Filigheddu terrà una conferenza all’Università della Terza Età, ospitata nello Spazio Nexus in via San Pietro, sul tema Romanzo storico e storia romanzata. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Arzachena.

