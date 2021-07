Centocinquanta artisti n scena a Bitti, dal 14 al 22 luglio, nel segno della rinascita post alluvione che nel novembre scorso aveva devastato il paese e provocato tre morti.

Trenta compagnie di teatro, musica e danza doneranno la loro arte al paese barbaricino proponendosi come ambasciatori di solidarietà con la bellezza dell'arte con l'evento "Artistinscena per Bitti", con la direzione artistica da Elena Musio in collaborazione con l'associazione Ilos Teatro di Lula.

Gli artisti si esibiranno gratuitamente con un calendario fitto di eventi che anmerà le vie principali, il centro storico bittese e il sito archeologico di Romanzesu.

Il programma della manifestazione è stato illustrato oggi nella sala consiliare della Provincia di Nuoro dal sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, dalla direttrice artistica Elena Musio, e da Ornella D'Agostino della compagnia Carovana Smi.

"Un segnale di vicinanza sincero e ricco di emozioni che sono certo potrà dare più forza a tutti i bittesi nell'affrontare le difficoltà - spiega il sindaco Ciccolini - La cultura si dimostra ancora una volta uno strumento e un veicolo di trasmissione di messaggi positivi capaci di contaminare i nostri territori che, oltre alle restrizioni del coronavirus, hanno vissuto e vivono momenti di disagio, emotivo ed economico, dovuto all'alluvione".

"Nei giorni seguenti all'alluvione tutti ci siamo sentiti vicini a Bitti e quando ho proposto di fare qualcosa per questo paese ho ricevuto una disponibilità immediata da parte di tantissimi artisti - ha aggiunto Elena Musio - La manifestazione non si esaurirà con queste otto serate: abbiamo già in programma appuntamenti autunnali e invernali che arricchiranno ancora di più Artistinscena".

"Col progetto stiamo riscrivendo esperienze per riflettere su un passato che si deve trasformare in un futuro di speranza anche dove la tragedia è ancora presente" ha concluso Ornella D'Agostino.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata