Aria Performing Art Festival conclude la sua terza edizione itinerante sabato 27 e domenica 28 luglio nel suggestivo borgo di Monteleone Rocca Doria, nell’entroterra algherese, con un weekend pieno di incontri, performance, danza, laboratori e musica dal vivo. Organizzato dall’associazione Senza Confini Di Pelle con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas, e inserito nel progetto Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, quest’anno il festival ha scelto il tema “Invisible Matters” come filo conduttore di tutti gli eventi. Terreno di scoperta «sarà il nostro borgo, piccolo ma con un ricco patrimonio culturale, storico, archeologico e paesaggistico. Il festival rientra in un’azione di promozione turistica, tesa anche a contrastare lo spopolamento, e coinvolgerà luoghi simbolo come le rovine del Castello dei Doria e l’ex cava, affacciata sul Monte Minerva e sul lago, recentemente trasformata in un luogo per eventi con un’acustica eccellente» sottolinea il sindaco di Monteleone Rocca Doria Giovannina Fresi.

Sabato 27 luglio gli eventi iniziano alle 19 in piazza Santo Stefano con una performance in cui l’artista Roberto Ziranu dà dimostrazione della sua maestria di scultore del ferro, con la creazione di un'opera dal vivo che sarà poi terminata in chiusura di serata con la fiammatura della lastra incisa. Subito dopo, il Collettivo Micorrize di Milano presenta “Kodama – Minuta liturgia silvestre”, un canto alla riconciliazione tra uomo e natura, agito e danzato dalla performer Marta Lucchini, seguita dalla performance itinerante “Trame d’aria” di Senza Confini Di Pelle, con Dario La stella, Valentina Solinas, Sara Giordanelli e Barbara Mangano (GentiArrubia Teatro), che mette in luce alcuni degli aspetti più suggestivi della comunità di Monteleone Rocca Doria e dei suoi luoghi simbolo, a iniziare dalle rovine del castello medievale.

Domenica 28 luglio il festival si apre con il workshop di Dario La Stella sulla creazione coreografica istantanea “Mappe Performative” (h. 15-17.30 Info: 3384040237 - 3470561735). Si prosegue alle 20,30 con il concerto “American Trip” in cui la splendida voce di Denise Gueye – accompagnata da Luca Chessa (sax), Francesca Fadda (violino), Cristiana Nuvoli (clarinetto), Angelo Russo (fagotto), Antonella Chironi (tastiera), conduce gli ascoltatori in un viaggio attraverso le più belle musiche dei compositori americani dell'epoca, da Gershwin a Bernstein e Weill, con brani tratti da Porgy and Bess, West side story e L'opera da tre soldi. Il festival si chiude con “Stare di stelle di istanti” di Senza Confini Di Pelle con Nina Zedda, Dario La Stella, Valentina Solinas, Sara Giordanelli, Antonella Leoni e Lucrezia Zuliani, su musica dal vivo della versatile chitarrista Alice Doro.

