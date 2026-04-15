Un omaggio alla generazione che ha costruito lo Stato democratico fondato sulla Costituzione. “Aria di libertà” è il nuovo spettacolo del Cada Die Teatro, di e con Giancarlo Biffi, regia e musiche originali di Mauro Mou, luci e fonica di Emiliano Biffi, suono di Matteo Sanna, promozione e distribuzione a cura di Tatiana Floris.

Una storia - l’omonimo libro è pubblicato dalle Edizioni Segnavia - che verrà rappresentata in quattro date nei giorni della Liberazione, a partire dalla prima assoluta di giovedì 16 aprile, alle 19, nella Sala Conferenze dell’Exma, nell’ambito del programma di anteprime legate alle XXX edizione di Monumenti Aperti a Cagliari (ingresso gratuito, fino a esaurimento posti). Lo spettacolo è un percorso di vita, di famiglie operaie, attraversato da dolori, gioie, perdite e nascite, le sconfitte e le vittorie di chi ha sempre creduto che un altro mondo fosse possibile. È la storia di padri, madri, figlie e figli, ritrovati e dispersi, che si muovono tra le pieghe di un secolo - il '900, con i suoi ideali e le sue contraddizioni - che ancora parla al presente.

Aria di libertà è la storia di una giovane donna e di un giovane uomo, con i loro sacrifici, atti e speranze, a cui Giancarlo Biffi rivolge uno sguardo pieno di affetto che è quello di un figlio verso l’esempio lasciato dai propri genitori, Elie e Lucio. Dopo la data di giovedì 16, lo spettacolo sarà in scena fra Lombardia ed Emilia: sabato 18 aprile a Lecco, al Teatro Invito, alle 21, e sabato 25, nel giorno della Liberazione, a Valsamoggia (Bologna), al Teatro delle Ariette, alle 12, per Feste d’altri tempi. “Aria di libertà” tornerà in Sardegna giovedì 30 aprile, a Selargius, nell'antica Chiesa di San Giuliano alle 20, per chiudere il festival del Crogiuolo Aprile Resistente.

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