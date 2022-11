Apre all’ex Manifattura tabacchi di Cagliari lo spazio Craft, il centro per lo studio dell’artigianato della Sardegna.

Per inaugurarlo prevista una due giorni – il 16 e 17 novembre – di esposizioni, approfondimenti e proiezioni. Lo spazio è pensato per documentare, tutelare e innovare l’artigianato sardo.

Craft (Centro Ricerca Artigianato tra Futuro e Tradizione) è un progetto di Sardegna Ricerche che ha l’obiettivo di documentare l’artigiano sardo e promuovere l’incontro fra tradizione e tecnologia: un luogo di contaminazione tra diversi mondi e punti di riferimento non solo per artigiani, ma anche per architetti, designer, studenti e studiosi.

Primo evento di mercoledì 16 novembre alle 9.30, un’introduzione ai lavori di Ambra Pintore. Quindi gli incontri tematici: “Salvaguardia e tutela attiva dei saperi tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali” e “Documentare la tradizione”. Infine la proiezione in anteprima del docufilm “Eréntzia, eredità del valore artigiano in Sardegna”.

Il 17 novembre sarà invece dedicato alle sessioni tematiche “Design identitario” e “Artigianato come capitale sociale per progetti di sviluppo locale”.

“La Fabbrica della Creatività – dichiara Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche - si arricchisce di un nuovo e prezioso tassello: un centro interamente dedicato all’artigianato e ai saperi identitari”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata