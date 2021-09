Con il nuovo aggiornamento Apple iOS 15, è stata introdotta nella tastiera di iPhone e iPad il simbolo fonetico “schwa", quella “ə” al rovescio utilizzata sempre di più per un generico plurale, che comprenda maschile e femminile, invece del comune maschile sovraesteso (ad esempio “Buongiorno a tuttə”).

Non solo, il segno – fondamentale per chi crede fortemente nella necessità di una lingua più inclusiva - è usato anche al singolare da chi non si riconosce nel binarismo di genere.

Per visualizzarlo nella tastiera bisogna fare esattamente ciò che si fa quando si cercano accenti o caratteri speciali. Basta tenere premuta a lungo la “e”: tra le varie “e” accentate spunterà anche la schwa.

Sui sistemi Android la si può già digitare per chi ha installato l’ultima versione.

La “ə” è un simbolo fonetico che ha un suono ben preciso, riconosciuto nell’alfabeto fonetico internazionale e utilizzato in diverse lingue come quella inglese (il primo fonema di “about” è una schwa, ad esempio). Nella lingua italiana è largamente diffuso nei dialetti, nel napoletano ad esempio ma anche nel piemontese.

