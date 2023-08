Un viaggio alla scoperta del buon cibo dell’antica Roma, nella cornice dell’area archeologica di Turris Libisonis, a Porto Torres. L’evento enogastronomico intitolato “Non era solo Garum” è in programma, venerdì 1 settembre dalle ore 17.30, nelle due diverse aree interne ed esterne del museo Antiquarium Turritano.

L’iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Le Botteghe Turritane con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Direzione regionale Musei Sardegna e con diversi soggetti, turritani e non. Una manifestazione che proporrà un convegno all’Antiquarium Turritano sulle usanze e le tradizioni enogastronomiche di epoca romana, durante il quale interverrà il direttore del museo, Stefano Giuliani.

A seguire, nell’area esterna, sarà proposta una degustazione di piatti ispirati alle ricette dell’antica Turris, pietanze create dal cuoco Gian Mirko Luiu in collaborazione con il ristorante Piazza Garibaldi, accompagnate da un buon bicchiere di vino del Carignano del Sulcis, della cantina Sardus Pater di Sant’Antioco. Seguirà un apericena romano presso le Terme di Re Barbaro durante il quale andrà in scena lo spettacolo di cabaret dell’attore Federico Melis dal titolo “Storia in chiave comica della Sardegna”.

© Riproduzione riservata