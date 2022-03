Forti polemiche nel mondo accademico e politico dopo quanto affermato da Paolo Nori, il docente che sui social afferma di aver ricevuto dall’Università Milano Bicocca una mail in cui viene cancellato il suo corso su Dostoevskij: "Non solo essere un russo vivente, oggi, è una colpa, in Italia, anche essere un russo morto – scrive -. Che quando (Dostoevskij, ndr) era vivo nel 1849 fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita".

Immediate le reazioni: "Se fosse confermata, la notizia avrebbe dell'assurdo – dicono le esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura al Senato Danila De Lucia, Michela Montevecchi, Orietta Vanin, Loredana Russo e Mariolina Castellone -. Si tratterebbe di un insensato tentativo di censura all'interno di una università italiana. Quanto sta avvenendo in Ucraina è ingiustificabile, tragico e terribile, ma non si combatte con la censura della cultura russa e di uno dei più grandi scrittori e pensatori di tutti i tempi come Dostoevskij".

"Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli – scrive invece Matteo Renzi, leader di Iv -. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci".

Intanto sotto gli ultimi post su Facebook dell'Università Bicocca piovono i commenti, come quello di uno studente: "Ma vi rendete conto o no della pericolosità nel cancellare (posticipare) lezioni su Dostoevskij? Non ritenete i vostri studenti capaci di distinguere tra cose che non sono minimamente paragonabili tra loro?". "Mi domando se l'Università Milano Bicocca abbia chiaro quale sia il compito culturale che le compete: il gesto di censura è di una gravità assoluta, ha delle implicazioni di follia politica totale. Cosa facciamo, cancelliamo la cultura russa dalla storia europea?", aggiunge una donna.

