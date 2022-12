Trecentotrentamila euro. Ammonta a tanto il finanziamento concesso dall’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport al comune di Anela per gli interventi di conservazione e valorizzazione della Necropoli de sos Furrighesos.

«Un piccolo passo per la valorizzazione della nostra storia e per uno sviluppo civile, culturale ed economico del nostro territorio - fanno sapere gli amministratori -. Ci preme sottolineare l'impegno, la lungimiranza e la professionalità della professoressa Giuseppa Tanda, pioniera nello studio delle "Domus de Janas" di tutta la Sardegna. Grazie a lei e al Centro Studi Identità e Memoria potremo realizzare finalmente un importante progetto, desiderato da tanti ma mai concretizzato fino in fondo ovvero la conservazione e valorizzazione della Necropoli de sos Furrighesos, patrimonio storico, culturale della nostra comunità».

«Come sottolineato dalla professoressa Tanda – proseguono gli amministratori – questo primo riconoscimento apre la strada ai successivi passaggi che si auspica porteranno al riconoscimento dell'arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le Domus de Janas, quale parte del patrimonio dell'umanità Unesco, World Heritage Unesco».

