Sarà disponibile a breve sulla piattaforma Amazon il libro Musica, Dimónios! che racconta la storia di Andrea Atzeni, il primo Capo musica della Banda Musicale della Brigata Sassari, ideato e scritto in collaborazione con Alessandro Garau, titolare del sito web specializzato MondoBande.it. Prefazione a cura di Paolo Vacca, direttore della testata "Con la Brigata Sassari", e introduzione del generale Giangabriele Carta.

Dagli esordi nelle bande del cagliaritano in giovanissima età sotto la guida del padre Peppuccio al trasferimento a Roma, dove consegue la qualifica di Musicante, fino al conferimento dell'incarico di Capo musica della Banda Musicale della Brigata Sassari, riformata nel 1988 in seguito al riordino delle Forze Armate, passando per lo svolgimento del servizio presso le Caserme di Macomer e, successivamente, di Teulada, dove ha ricoperto il ruolo di Capo Fanfara, Andrea Atzeni ripercorre i suoi 40 anni di carriera: che lo ha visto protagonista, insieme ai suoi ragazzi, di una serie impressionante di meritati successi e di soddisfazioni via via crescenti.

Nel racconto, narrato dalla voce diretta del protagonista, "una biografia che è quasi un romanzo", come è già stato definito, vengono rievocati i punti salienti della sua vita militare e civile, e si susseguono aneddoti e curiosità riguardanti la famiglia, gli affetti e la passione per la musica militare trasmessagli dal padre.

Soprattutto, vengono descritti tanti episodi riguardanti la Banda Musicale della Brigata Tataresa, quella formazione alla cui nascita Andrea Atzeni ha attivamente contribuito, e alla quale rimarrà legato a doppio filo per tutta la sua carriera: gli esordi con la sua Banda, con i suoi Dimónios, il crescendo della popolarità, prima in Sardegna, poi in Italia e nel resto del mondo, la partecipazione alle missioni internazionali e ai festival militari più prestigiosi, le Parate del 2 Giugno, la collaborazione con gli Artisti isolani più acclamati. Né mancano, ovviamente, tanti aneddoti sull'inno ufficiale della Brigata Sassari Dimónios che, scritto dal Cap. Luciano Sechi, ha risuonato in tutte le vie e le piazze sarde, nelle tv regionali e nazionali, e infine all'estero, o sulla comparsa delle launeddas, lo strumento tradizionale sardo per eccellenza, tra le fila dell'organico bandistico in occasione della Festa della Repubblica.

Tutto questo, e molto altro, fino ad arrivare agli ultimi giorni alla guida della formazione e al raggiungimento del traguardo del pensionamento, avvenuto nel settembre 2021, subito dopo le tristemente note vicende legate alla pandemia di covid hanno toccato Atzeni molto da vicino: un racconto che non mancherà di stupire tutti gli appassionati di musica militare e bandistica, e soprattutto della musica della banda Musicale della Brigata Sassari che tutti i sardi riconoscono e apprezzano.

Una storia piacevolissima da leggere, narrata con freschezza e condita con un pizzico di malinconica ironia, quella raccontata nelle pagine di Musica, Dimónios!, perché è la storia di un sardo che ha saputo portare in alto nel mondo, insieme ai musicisti che sono stati suoi preziosi collaboratori, il nome della Sardegna e della Brigata Sassari.

Le presentazioni del libro avverranno in tutta la Sardegna a partire dalla metà di Marzo 2023. Per info e contatti: www.facebook.com/musica.dimonios.

