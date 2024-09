Continua a fare incetta di premi il diciassettenne Andrea Arru: considerato uno dei migliori giovani attori del cinema italiano. Questa volta il riconoscimento all'attore ploaghese arriva dal festival internazionale Sedicicorto di Forlì dedicato ai cortometraggi.

Il 12 ottobre Andrea Arru riceverà il premio nella sezione “Generazione G” insieme a Selene Caramazza, resa celebre dalla serie “The Bad Guy”. Il giovane ploaghese oltre che nei film “Diabolik chi sei?” e il recentissimo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” si è distinto anche come protagonista di “101%” di Serena Corvaglia, corto prodotto da One More Pictures con Rai Cinema che ha vinto la VI edizione del contest “La Realtà che ‘NON’ esiste”.

Il festival Sedicicorto attribuirà anche il Premio alla Carriera Cinemaitaliano.info a Giorgio Colangeli.

© Riproduzione riservata