Anche Masullas è all’interno dei comuni che hanno preso parte all’iniziativa “Italia Romanica”. Il centro del Parte Montis, infatti, ha deciso di aderire alla serie di giornate, organizzate dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che vogliono mettere in luce le architetture presenti su tutto il territorio nazionale.

In Sardegna, per 4 weekend racchiusi tra settembre e ottobre, saranno 70 le Chiese aperte e visitabili, tutte in stile romanico. A Masullas, domenica, sarà visitabile la Chiesa più antica del paese, quella di San Leonardo, grazie alla collaborazione delle guide del “GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani”. L’apertura è prevista al mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 19. “Anche quest'anno – commenta il sindaco Ennio Vacca - abbiamo aderito alle giornate del Romanico. Si tratta di un'importantissima iniziativa nella quale crediamo molto e che ci sta permettendo di valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio culturale”.

