Ad Olbia arriva “Anarchy”, grande evento di fotografia promosso dalla piattaforma artistica Ephemere, con la collaborazione di Spazio Holo. Quattrocentoventinove opere in bianco e nero saranno esposte in contemporanea in quattro città nel mondo: Olbia, Tokyo, Northampton e Versailles, creando una rete culturale che collega Europa e Asia e rafforza il carattere globale del progetto. Sede dell’iniziativa Spazio Holo, in Via Seychelles, dove l’evento inaugurale è atteso giovedì 26 Marzo, con inizio alle 19. Con “Anarchy” la fotografia contemporanea diventa un progetto espositivo universale, una mostra collettiva internazionale che riunisce fotografi provenienti da diversi paesi e contesti culturali, invitati a confrontarsi sul tema dell’anarchia come espressione di libertà creativa, visione personale e sperimentazione visiva. Attraverso linguaggi e approcci differenti – dalla fotografia narrativa alle immagini più concettuali e sperimentali – la mostra costruisce un dialogo internazionale tra sguardi e sensibilità artistiche diverse. Il progetto da avvio anche a Spazio Holo che lancia un lavoro di promozione della fotografia contemporanea e di sostegno a una comunità internazionale di autori, offrendo uno spazio di confronto tra artisti emergenti e affermati e favorendo nuove occasioni di incontro tra fotografia, pubblico e territori.

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