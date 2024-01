È stata apposta questo pomeriggio, nella Ianua Doro Levi dell'ex Regio Museo in piazza Indipendenza a Cagliari, la targa in onore dell'archeologo Ferruccio Barreca, al quale è stata anche dedicata la sala conferenze.

L'occasione è stata un evento per ricordare la figura del celebre Soprintendente alle Antichità di Cagliari dal 1967 al 1986, nonché direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari e docente di Antichità puniche e di Archeologia fenicio punica all'Università di Cagliari, che nell'Isola ha vissuto circa trent'anni dando un contributo notevole in particolare per estendere le conoscenze sulla civiltà fenicio punica.

Una figura omaggiata con diverse testimonianze, introdotte dal direttore dei Musei Nazionali di Cagliari Francesco Muscolino e coordinate dall'archeologa Maria Antonietta Mongiu, componente del CdA dei Musei Nazionali di Cagliari e presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Insularità in Costituzione. «È stato, oltre che un archeologo importante che ha condotto scavi fondamentali, anche un grande divulgatore», afferma Muscolino. «A lui devo alcuni principi fondamentali di educazione: era una persona molto colta, raffinata ed educata», il ricordo di Mongiu.

Le testimonianze. Durante l'evento sono stati mostrati due filmati d'epoca di Videolina con protagonista il professor Barreca. Il primo, risalente al 1976, è stato salvato da Mariano Zuddas - decano del personale dei Musei - e riguarda un'intervista in cui presentava il Museo archeologico nazionale, il secondo è del 1982 e lo vede intervistato dal giornalista Giacomo Serreli, presente oggi pomeriggio.

Due testimonianze rarissime e recuperate dopo un lungo lavoro: «Abbiamo cercato di correggere sia la parte audio sia le innumerevoli mancanze dell’immagine, col tempo che aveva danneggiato il supporto magnetico», spiega Alessandro Fiori, direttore tecnico di Videolina. «Il video è stato mandato a una società di Firenze, per lavorarci con l'intelligenza artificiale e ricostruire perfettamente l'immagine: è una scommessa, ma penso che in futuro l'applicheremo a tante altre nostre produzioni per salvarle e conservarle». Fra i ricordi anche la commemorazione di Barreca da parte dell'ex presidente della Regione Sardegna Mario Melis, letta dall'attrice Lia Careddu, e la donazione dalla figlia Giannina Liccardi di numerosi cimeli del padre.

© Riproduzione riservata