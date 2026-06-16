Giovedì 18 giugno a Cagliari alle 18 all’ex Regio Museo in piazza Indipendenza, nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Dialoghi di archeologia architettura arte paesaggio” organizzati dai Musei nazionali di Cagliari.

Carolina Naya Franco docente di Storia dell’arte all’Università di Saragozza e Marco Antonio Scanu, storico dell’arte all’Università di Saragozza, terranno la lectio “Lusso e arti suntuarie ai tempi di Violante Carroz: gioielli, amuleti,oggetti protettivi, pietre preziose, design e moda e tanto altro”.

(Unioneonline/A.D)

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