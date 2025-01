Un monologo teatrale tratto dal libro di Giacomo Mameli “La ghianda è una ciliegia”. Domani alle 18 l'Ex-Ma.Ter di Sassari ospita alle 18 “Storia di un uomo magro” di e con Paolo Floris, con musiche di PierPaolo Vacca. L'ingresso è gratuito.

L’iniziativa è dell'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” per celebrare la Giornata della Memoria ed è rivolta agli studenti di ogni ordine e grado.

“Riteniamo l’evento di domani un momento di particolare importanza – dice il professor Simone Ligas, antropologo, insegnante di Antropologia Culturale all'Accademia “Sironi” - per riflettere, conoscere e ricordare l'Olocausto, uno dei peggiori genocidi della storia, che possa servire per aiutare a comprendere e condannare la brutalità dello sterminio di esseri umani in nome del pregiudizio, dell'etnocentrismo e di valori lontani dal rispetto dei diritti umani. Una chiave per aprire gli occhi sugli avvenimenti simili ancora in corso”.

© Riproduzione riservata