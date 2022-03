Donne, sarde, artiste e maestre ceramiste: le sorelle Cristina e Stefania Ariu hanno ricevuto questa mattina al Municipio di Cagliari il premio “Donna Sarda 2022”.

"Due ceramiste di straordinaria bravura – le parole del sindaco Truzzu nel corso della cerimonia dinanzi a una gremita sala del Consiglio comunale – che hanno una grande capacità: quella di avere utilizzato i canoni dell'identità sarda nella loro attività professionale. E di aver regalato a tutti noi degli oggetti che sono diventati punto di riferimento, vere e proprie icone dell'artigianato di qualità".

"Cagliari è una città accogliente", ha aggiunto poi Truzzu riferendosi alle vicende dei tanti che, come le due artiste, hanno scelto di stabilirsi nel capoluogo sardo. "La sua forza è infatti quella di sapere accogliere tante famiglie che arrivano da tante realtà e integrarle perfettamente". Una vocazione cittadina ancora più importante proprio in questi giorni, quando arriveranno dall’Ucraina i primi bambini, le mamme e le donne che scappano dalla guerra. “Saranno ospitati nei locali che l'Amministrazione comunale ha messo loro a disposizione nella casa di riposo di Terramaini – ha precisato Truzzu – . A tutte le donne che come loro lasciano in quella terra figli e mariti, il nostro augurio".

"Bisogna fare qualsiasi cosa per far cessare questa guerra assurda e far vincere la diplomazia", ha poi concluso il sindaco, dedicando le celebrazioni dell’8 marzo alle donne ucraine in particolare.

Complimentandosi con le sorelle Ariu e con le Lioness per aver assegnato loro il Premio, "la giornata di oggi in particolare - ha ribadito il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco - assume una valenza dal forte valore simbolico. Il contributo che le donne non fanno mai mancare alla società è sempre più prezioso".

Cagliaritane d'adozione, le sorelle Ariu arrivano da Mogoro. "Stefania si diploma all'Istituto d'Arte di Oristano, Cristina consegue la laurea in Storia dell'Arte", ha spiegato Eralda Roscia Fenu, la presidente Lions Club Cagliari Lioness che organizza l'evento dal 1987.

Nel 2001 le due sorelle creano un laboratorio artistico, "Ariu Ceramiche", una piccola bottega in via Costituzione 16, nel centro storico di Cagliari. Studio appassionato dei segni e dei cromatismi danno luogo a immagini uniche che esaltano le caratteristiche peculiari della terra e delle donne di Sardegna.

A testimoniarlo anche il portale in bronzo del Santuario di Bonaria realizzato coi loro disegni, le collaborazioni con lo scrittore e giornalista Francesco Abate nel suo libro "Mia madre e altre catastrofi", con il regista Enrico Pau per il film "L’accabadora", la mostra "Alba nel 1943", realizzata a Nuoro nel 2017, con l'architetto Pierluigi Piu che le coinvolge nella decorazione di una delle sedi londinesi della catena di ristoranti sardi "Olivo", affidando loro un'intera parete che adornano di una texture in bassorilievo.

Alla cerimonia al Palazzo Civico hanno partecipato anche numerose autorità istituzionali e civili.

