Evento speciale in occasione della Giornata della memoria domenica al Teatro Astra di Sassari con inizio alle 18: andrà in scena “La Valigia dei destini incrociati” di Alessandro Izzi prodotta dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Il titolo è rivolto soprattutto a ragazzi dai 10 ai 19 anni ed è inserito nella rassegna Famiglie a Teatro organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro.

La regia è di Maurizio Stammati. Sul palco: Peter Ercolano, Maurizio Stammati, Dilva Foddai e Gianluca Cangiano. Suoni di Paolo Bellipanni e scenografie di Carlo De Meo.

Il testo utilizza un linguaggio semplice e al tempo stesso diretto e quasi poetico, non nasconde l’assurda atrocità del nazismo trovando una strada per riuscire a spiegare ai bambini la tragedia dell'Olocausto. Alessandro Izzi, storico, critico cinematografico e insegnante, riesce a raccontare l'orrore senza traumatizzare ma facendo arrivare chiari quei messaggi di uguaglianza e rispetto per il diverso da sé che costituiscono gli unici baluardi contro l'insorgere del razzismo e dei sistemi totalitari.

