La Plataforma per la Llengua ha un nuovo quartier generale per la valorizzazione della lingua algherese. La sede si trova in via Ardoino 44, nel cuore del centro storico.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche Òscar Escuder, Mireia Plana e Rut Carandell, rispettivamente, presidente, vice-presidente e direttrice dell’associazione.

L'inaugurazione (foto Fiori)

Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, ha voluto ricordare i dieci anni di duro lavoro dei volontari per valorizzare la lingua algherese. «Decine di campagne, progetti e idee, realizzati a modo nostro, in modo inclusivo, aperto e partecipativo», ha detto sottolineando la collaborazione con l’Obra Cultural de l’Alguer su diverse iniziative comuni.

Da oggi stesso gli spazi inaugurati diverranno il centro operativo per coordinare tutte le attività di Plataforma per la Llengua ad Alghero, cominciando dalla Festa di Sant Joan de la Porta Llatina, in programma la prima settimana di maggio.

