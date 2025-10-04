La canzone d’autore parla tutte le lingue al Mare Llengua Festival, che dal 17 al 19 ottobre trasforma il Teatro Civico “Gavino Ballero” in un palcoscenico europeo dedicato alla musica e alle culture minoritarie. Tre serate tra cinema, note e parole per celebrare la diversità linguistica e artistica del continente.

Si parte venerdì 17 ottobre con la proiezione del docufilm “Une Langue en Plus” del regista francese Cyrille Claus, prodotto da Jean Jacques Torre, entrambi ospiti della serata. In collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero e l’Associazione Culturale Babel, sarà presentato anche il corto “Nodas. Launeddas in tempus de crisi” di Andrea Mura e Umberto Cao, produzione dell’Associazione Iscandula.

Ad accompagnare il pubblico nella prima serata, le esibizioni di Claudia Crabuzza, Giorgia Gungui e della Bumbe Orchestra. Il festival entra nel vivo sabato 18 ottobre con l’assegnazione del Premio alla canzone d’autore delle lingue minoritarie. Sul palco saliranno artisti da tutta Europa: Setak (Targa Tenco 2024), la catalana Agathe Catel, il duo corso-provenzale Liame, la barcellonese Rusò Sala, il valenciano Joan Aznar, e gli italiani Silvia Pilia, Noemi Balloi, Elisa Carta e Federico Perantoni Marras. La giuria , composta da critici e musicisti tra cui Paolo Talanca, Alessia Pistolini, Felice Liperi, Salvatore Maltana e Gino Marielli, assegnerà anche i premi per miglior testo e miglior live.

Gran finale domenica 19 ottobre con la serata dedicata alla canzone d’autore in algherese, che vedrà sul palco artisti locali e ospiti d’eccezione: il duo provenzale-sardo Renat Sette e Gianluca Dessì, Davide Casu, Manuel Attanasio, Joan Aznar e Antonello Colledanchise. Anche in questa occasione saranno premiati miglior testo e miglior live. Il Mare Llengua Festival è organizzato dall’Associazione Cabirol, con il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e della Generalitat de Catalunya. L’ingresso alla serata inaugurale del 17 ottobre è gratuito, mentre i biglietti per le serate del 18 e 19 ottobre saranno disponibili in prevendita da lunedì 6 ottobre al botteghino del Teatro Civico, dalle 17:00 alle 19:30.

