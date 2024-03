"Still waiting from the past" è il titolo della personale di Paolo Marchi, a cura di Sonia Borsato, che apre il calendario degli appuntamenti e iniziative negli Atelier di Via Carlo Alberto, ad Alghero.

La mostra inaugura sabato 16 marzo alle 18, negli spazi dell'Atelier# e sarà fruibile gratuitamente durante gli orari di apertura giovedì dalle 16.00 alle 19.00, venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Paolo Marchi riannoda attraverso la fotografia e l'immagine spazi e luoghi del lockdown, esplorando un tempo in cui gli uomini hanno riscoperto la fragilità. Analizza un "prima" e un "dopo" l'isolamento, secondo due linee tematiche: da un lato il racconto del lockdown attraverso gli scatti delle polaroid - luoghi riscoperti, affetti coltivati e nuovi ritmi riconquistati - dall'altro appunti che disegnano uno spaccato solitario e sospeso, quello che nell'intimo ognuno ha vissuto.

La mostra rientra nelle azioni del progetto ATELIER# - Nuove Narrazioni Contemporanee, promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero e finanziato nell’ambito del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell'Interno.



© Riproduzione riservata