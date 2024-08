Sabato 17 e domenica 18 agosto il Quartiere di Sant’Agostino di Alghero si colorerà di sociale, artigianato, musica, balli, giochi e food and drink.

Il Comitato Area Sant’Agostino, organizzatore di eventi legati principalmente ad attività sociali, culturali e ambientali, per l’edizione 2024 del Festival delle Aiuole ha messo in cantiere un ricco programma tra musica dal vivo, balli, arte e giochi per bambini.

L’evento Festival delle Aiuole è patrocinato dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e da un nutrito numero di sponsor e si svolgerà come consuetudine in largo Guillot, lo spazio urbano adottato da oltre 10 anni dai residenti iscritti alla cittadinanza attiva.

















© Riproduzione riservata