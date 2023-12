La nuova edizione del premio nazionale “Alghero Donna”, di letteratura e giornalismo, ideato da Neria De Giovanni oltre 25 anni fa, torna al teatro il prossimo 16 dicembre. Uno dei pochi premi, a livello nazionale, che si occupano del mondo letterario e creativo a firma femminile.

La giuria, presieduta da Neria De Giovanni, è composta da: Antonio Casu, già direttore della Biblioteca dei Deputati e presidente dell’Associazione culturale “Il Cenacolo di Tommaso Moro”, Antonio Maria Masia, presidente dell’UnAR Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio e dell’Associazione Il Gremio dei sardi di Roma, Massimo Milza, segretario generale dell’Associazione Salpare organizzatrice del Premio, Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club letterario Jane Austen Sardegna.

L’appuntamento è per il 16 dicembre alle 20 al teatro civico di Alghero. Come per le passate edizioni l’Associazione Salpare si avvale della collaborazione della FIDAPA sez. di Alghero e della Rete delle donne. I nomi delle premiate saranno presentati in anteprima nazionale alla Fiera Più libri Più liberi di Roma (6-10 dicembre).

Il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a teatro saranno resi noti mercoledì 13 dicembre nel corso della conferenza stampa indetta dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, con la presenza dell’assessore alla Cultura Alessandro Cocco.

