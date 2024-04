Boom di ingressi ai musei cittadini in occasione del lungo ponte festivo. In particolare il lunedì di Pasquetta il Museo Archeologico e il Museo del Corallo hanno accolto quasi 400 visitatori, il 45 per cento in più rispetto al weekend pasquale del 2023, mentre il complesso monumentale di San Francesco circa 300.

La Fondazione Alghero ne ha approfittato per proporre agli ospiti la nuova edizione dell’Alghero Ticket, il biglietto unico che consente, nell’arco di un anno, di visitare tredici

luoghi di interesse turistico. Dalla Grotta di Nettuno, ai musei, passando per le torri, i siti archeologici e la sede del Parco. «E' un progetto ideato e presentato nel lontano 2011, poi aggiornato e modernizzato dal 2020, un successo, che riesce a mettere insieme realtà diverse - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu - nato per coinvolgere attivamente il tessuto economico locale nelle azioni di promozione della destinazione».

