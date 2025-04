Si rinnova l’appuntamento con il prestigioso concorso internazionale di poesia e prosa "Rafael Sari", giunto alla sua quarantaduesima edizione. L'iniziativa, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer, divenuta nel tempo un punto di riferimento per poeti e scrittori, celebra l'identità storica e linguistica del catalano di Alghero, una preziosa eredità culturale riconosciuta e tutelata dalla legge nazionale e regionale.

«Il concorso invita autori provenienti da ogni parte del mondo a contribuire con opere in poesia e prosa, offrendo una piattaforma unica per dare voce e forza a una lingua che, pur essendo minoritaria, rappresenta una testimonianza viva di tradizione e appartenenza», spiega il presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer Pino Tilloca. L'obiettivo dell'evento è non solo preservare questa lingua in evidente difficoltà, ma anche promuovere una riflessione sul suo valore identitario, storico e culturale.

Sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e dall’Ufficio di Alghero della Generalitat di Catalunya, il concorso gode del patrocinio della Regione Sardegna «e rappresenta un'occasione per unire creatività e impegno culturale, sottolineando il ruolo essenziale delle minoranze linguistiche nel mosaico della diversità europea», aggiunge Tilloca.

Per maggiori informazioni, regolamento e modalità di partecipazione, si invita a visitare il sito ufficiale [www.obracultural.cat] o contattare l’organizzazione all’indirizzo [info@obracultural.cat].

