È scomparso all’età di 86 anni Gianvittorio Vacca, straordinario artista, artigiano del corallo, scultore, ceramista, arredatore, scenografo e inventore della vita mondana algherese negli anni ‘60.

Gianvittorio era nato ad Alghero nel 1936 ma ha vissuto a Cagliari per oltre trent’anni. Nella sua città natale era rientrato di recente, con tante idee e progetti. Ma il percorso artistico di uno dei maestri più poliedrici dell'Isola si è fermato nel reparto di Medicina dell’ospedale Civile, dove era ricoverato da alcuni giorni.

La notizia della sua morte ha commosso profondamente l’intera comunità algherese dove Gianvittorio Vacca era stimato e benvoluto.

"Non ho mai cercato di essere celebrato come artista – diceva – tutt'al più ho cercato di essere apprezzato come uomo di bottega. Ho sempre avuto aspirazioni molto popolari, prima tra tutte quella di vedere un mio quadro, un disegno, una scultura nella casa di ogni sardo come ci vedi una leppa o un tappeto”.

I funerali si svolgeranno venerdì 28 ottobre alle 15.30 nella cattedrale di Santa Maria.

