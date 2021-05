Alessandro Sallusti sarà il nuovo direttore di Libero, come ha confermato Pietro Senaldi, attuale direttore responsabile, che diventerà invece condirettore.

La notizia dell’addio a Il Giornale si era diffusa in mattinata con una nota della Società Europea di Edizioni, editrice del quotidiano: "L'editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l'impegno profuso in tutti questi anni", si leggeva.

La decisione sul nome di Sallusti pare non sia arrivata come un fulmine a ciel sereno ma, anzi, sia frutto di una precisa strategia per “investire sulla testata, che si sta allargando su più fronti multimediali”, ha aggiunto Senaldi. Tanto che la firma sarebbe stata messa addirittura ieri sera.

(Unioneonline/s.s.)

