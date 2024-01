Lunedì 22 gennaio ricorre il 133° anniversario della nascita di Antonio Gramsci. Per questa importante ricorrenza, il suo paese gli dedica l’evento cerimoniale “Buon compleanno Antonio”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Casa natale Antonio Gramsci, si svolgerà alle 18 nella stessa casa natale del pensatore alerese. Nel corso della manifestazione, sarà presentato il nuovo bando per la XIX edizione del premio letterario a lui dedicato. Il premio- come evidenziano dalla stessa associazione, è attivo dal 1991 e oltre a essere una tra le più importanti occasioni in Italia per divulgare il pensiero gramsciano, è anche l’apice di un presidio culturale, attivo nel paese durante tutto l’anno.

Il bando verrà annunciato in presenza della giuria, composta da Ester Cois, Lea Durante, Sandro Dessì, Gianni Loy Roberto Scema, Laura Stochino, Ilenia Zedda, Mauro Tetti. Nel corso della serata sarà anche presentato il nuovo romanzo di Alberto Capitta, “La tesina di S.V. ”, edizioni Maestrale Nuoro.

L’autore dialogherà con lo scrittore Mauro Tetti. Protagonista del romanzo è lo studente liceale S.V., che si perde oltre la rete di un campetto di periferia, alla ricerca del pallone. Il viaggio inizia dunque per una semplice casualità, non per scelta.

