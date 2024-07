Sarà un luglio ricco di eventi quello organizzato dalla Biblioteca comunale di Albagiara.

A partire da giovedì 4 luglio, quando alle 16.30 è in programma “Take a Photo”, animazione alla lettura dedicata al libro “Flutti” e riservata ai piccoli dai 3 ai 13 anni.

Giovedì 11, invece, alle 10.30, animazione alla lettura dedicata al libro “Cosa c’è nella tua valigia?”, sempre dedicata alla fascia d’età dai 3 ai 13 anni. Di pomeriggio, alle 16.30, e lunedì 15 luglio, alle 10.30, “Creare con Das”, attività per tutte le età, dedicata alla manualità e alla creatività. Chiusura giovedì 18 luglio, con il laboratorio per adulti “Creare fiori con il filo di rame”, nel quale sarà protagonista la manualità, per ragazzi e bambini dai 8 anni agli adulti.

Le iscrizioni si potranno effettuare entro il giorno prima dell’attività scelta.

© Riproduzione riservata