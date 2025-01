La serata di sabato allo Spazio Bunker di Sassari si inserisce all’interno della rassegna GenerAzioni, organizzata dalla Compagnia Meridiano Zero, che da sempre promuove la cultura e le forme artistiche più innovative. Il Poetry Slam inizia alle 21, l'ingresso è a offerta libera.

Il Poetry Slam è una sorta di gara di poesia dal vivo, dove i partecipanti si sfidano in un torneo che misura la forza della parola. Ogni performer ha a disposizione tre minuti per eseguire un testo originale, senza l’uso di musica o oggetti di scena, ma solo con il proprio corpo, la propria voce e la propria creatività. La giuria come sempre sarà scelta a caso tra il pubblico. Lo slam è valido per il campionato LIPS (Lega Italiana Poetry Slam)

Ospite della serata sarà Andrea Fabiani: una delle figure più rappresentative del panorama della poesia slam in Italia e presidente della LIPS.

© Riproduzione riservata