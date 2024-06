Inizia domani sera a Golfo Aranci, con la proiezione dei primi cortometraggi a Cala Sassari, la 14ª edizione del Figari International Short Film Fest.

In gara oltre 30 titoli, provenienti da 26 Paesi e selezionati da una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero, e che annovera quest’anno Eduardo Scarpetta, vincitore del David di Donatello 2022 per il film “Qui rido io” di Mario Martone, Michela De Rossi, protagonista del film “I molti santi del New Jersey”, spin off della fortunata serie “I Soprano”, Kenan Music, regista e produttore bosniaco, direttore dell’Omladinsky Film Festival Sarajevo e del mercato di cinema breve Hvar Film Festival, e Christian Aviles, regista iberico vincitore del premio Short of the Year 2023, ricevuto dalla Short Film Conference per il cortometraggio “Daydreaming so vividly about our spanish holidays”.

Ma al Figari in palio ci sono anche i premi speciali dedicati ai migliori giovani attori italiani: primo tra tutti il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori interpreti nazionali di nuova generazione, che quest’anno verrà consegnato a Matteo Paolillo, protagonista della fortunata serie “Mare Fuori”, e il Premio Guglielmo Marconi, assegnato per il 2024 a Pierpaolo Spollon, protagonista di serie tv di successo come “DOC nelle tue mani” e “Blanca”.

Riconoscimenti anche per i film in gara, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo e in corsa nelle quattro sezioni principali Nazionale, Internazionale, Animazione e Regionale: fra i più ambiti il Premio Rai Cinema e il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e trasmessi dalle due emittenti.

Dal 17 e il 18 giugno si terrà anche l’8ª edizione del Figari International Short Film Market, l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale.

Il programma:

Venerdì 14 giugno (ore 21), spiaggia di Cala Sassari

Film in proiezione:

“La perra” by Carla Melo Gampert 14 min (COL)

“S’ozzastru” by Carolina Melis 8 min (ITA)

“Bye bear” by Jan Blitzer 10 min (GER)

“Blu” by Michela Anedda 12 min (ITA)

“On the 8th day” by Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois 8 min (FRA)

“3MWh” by Marie-Magdalena Kochová 12 min (CKZ)

“Blueberrylands” by Lauri Karo, Veeti Hautanen, Marius Valtanen 10 min (FIN)

“Ciela” by Mauricio Sierra 15 min (MEX)

Sabato 15 giugno (ore 21), spiaggia di Cala Moresca

Film in proiezione:

“Les Silencieux” by Basile Vuillemin 20 min (FRA)

“There is no friend’s house” by Abas Taheri 20 min (IRN)

“Sincopat” by Pol Diggler 14 min (SPA)

“Les mains sales” by Julien G. Marcotte, Jani Bellefleur-Kaltush 17 min (CAN)

“The Film Might Be White” by Sebastian Johansson Micci 13 min (SVE)

“Little” by Meka Ribera, Álvaro G. Company 12 min (SPA)

Domenica 16 giugno (ore 21), Lungomare di Golfo Aranci

Film in proiezione:

“Sparare alle angurie” by Antonio Donato 20 min

“Polo Nord” by Antonio Corsini 15 min

“Foto di Gruppo” by Tommaso Frangini 17 min

“Pinoquo” by Federico De Mattè 17 min

“Rosso” by Lorenzo Puntoni 19 min

“Frarìa” by Alberto Diana 18 min

Lunedì 17 giugno (ore 21), Lungomare di Golfo Aranci

Consegna Premio Beatrice Bracco.

A seguire la proiezione dei film:

“Chello ‘ncuollo” by Olga Torrico 20 min

“Agnus day” by Giuseppe Isoni 17 min

“Come nei rami la pioggia” by Juri Casagrande Conti 18 min

“We should all be futurists” by Angela Norelli 11 min

“Turisti” by Adriano Giotti 14 min

“Tilipirche” by Francesco Piras 18 min

“When I grow up” by Niccolò Salvato e Paolo Grassi 14 min

Martedì 18 giugno (ore 21), Lungomare di Golfo Aranci

Consegna Premio Guglielmo Marconi.

A seguire, la premiazione e la proiezione dei film vincitori.

