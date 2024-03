Al via domenica l’iniziativa “Passegg…Giare in Marmilla”, l’ultima idea del Consorzio Due Giare, con il supporto e il coordinamento tecnico di Sardegna Trail e il sostegno delle Pro loco e delle associazioni del territorio. Cinque gli itinerari, alla scoperta dei tredici paesi del Consorzio Due Giare, tra centri storici, necropoli, menhir, ulivi antichi, tradizioni e identità del territorio.

La prima tappa tra Baressa, Baradili e Sini. «Ancora una volta – commenta il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda - come era già successo per il lancio dell’App scaricabile che racconta i nostri paesi, lo stesso nome della manifestazione richiama il territorio. Una zona interna con un patrimonio diversificato fatto di ambiente, storia, tradizioni e archeologia». Un totale di 5 itinerari tra i 13 paesi del consorzio, su percorsi adatti a chiunque. «Sono tutti percorsi tecnicamente molto semplici - spiega Gianni Mureddu di Sardegna Trail - adatti a tutti. Passeggiate all’aria aperta, studiate appositamente per visitare e scoprire il territorio».

Il via domenica: alle 8.30 l’appuntamento per i partecipanti sarà nell’area dell’Ulivo Millenario di Sini; a seguire lo spostamento in navetta verso Baressa, dove dalla sede del Consorzio Due Giare partirà la camminata durante il quale si potranno degustare i prodotti del territorio e ammirare ulivi millenari e mandorli, a Baressa, il centro storico e la mostra su Pinocchio, a Baradili e a Sini l’ulivo millenario. Un percorso lungo 11 chilometri, con un dislivello di 150 metri.

Nelle prossime settimane le altre tappe. Domenica 10 marzo toccherà a Pompu, Curcuris e Gonnosnò; sette giorni più tardi, in cammino fra Villa Verde Usellus ed Albagiara. Domenica 7 aprile appuntamento ad Assolo, Nureci e Senis; chiusura il 14 aprile con un giro ad anello nel territorio di Villa Sant’Antonio.

