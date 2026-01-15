Musica, teatro e danza: le arti come mezzo per esprimersi e unire: un ponte per l’inclusione-. Queste le coordinate e l’obiettivo che caratterizzano l'iniziativa “Confini di incontro” in programma domani sera alle 20.30 al Teatro Astra di Sassari. La serata è organizzata dalla società cooperativa sociale “IncontroCorrente” grazie al prezioso supporto della Fondazione di Sardegna e inserita nel quadro del progetto IC San Donato “La scuola della comunità”.

Lo spettacolo è la fusione dello sviluppo di tre laboratori distinti dedicati alle arti della danza, del teatro e della musica. Conduce la serata Nicola Virdis. Il corso di teatro - tenuto dalla maestra Antonella Masala - ha avuto come protagonisti gli alunni e alunne della 3D Sec. I gr. - IC S.Donato e i ragazzi e le ragazze di IncontroCorrente. Un percorso teatrale inclusivo, che ha unito ragazzi della terza media e adulti con disabilità nella rilettura condivisa di Oliver Twist. Il corso di danza - tenuto da Alessandra Mura in collaborazione con Valeria Cherubini e la preziosa presenza di Sara Giordanelli ed Erica Tende - ha dato voce e corpo alle ragazze e ai ragazzi di IncontroCorrente.

Il corso di musicoterapia e orchestra - tenuto dalla maestra Adele Diana - nasce con l'intento di avvicinare i ragazzi alla musica, aumentare le loro capacità di concentrazione, attenzione e dialogo attraverso l'uso di uno strumento e la partecipazione ad un gruppo orchestrale. Quest'anno “Insieme in Orchestra-Armonie d'Inclusione" vede per la prima volta la partecipazione di ragazzi in crescita e in formazione: gli alunni e le alunne della scuola IC San Donato (classe 3°B ad indirizzo musicale di Via Forlanini) che hanno provato e studiato con i ragazzi dell’orchestra “Oltre le Note”.

