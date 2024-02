Un concerto per salutare il nuovo anno accademico dell'istituto musicale “Canepa” ma anche un'occasione per ricordare due personaggi illustri. Il Teatro Comunale di Sassari ha salutato ieri notte l'apertura dell’anno accademico del Conservatorio “Luigi Canepa”con il concerto dell’Orchestra sinfonica diretta da Mattia Rondelli e del Coro preparato dalle docenti Clara Antoniciello e Claudia Dolce.

Anteprima sarda assoluta per il Concerto per timpani e orchestra op. 34 (1954) del tedesco Werner Thärichen, con l’allievo Nicola Masala timpanista solista. Il brano è stato dedicato al compianto Gigi Riva, icona non solo sportiva della Sardegna. Una targa in omaggio del campione del Cagliari e della Nazionale è stata ritirata da Jack Devecchi, storico capitano e neodirettore generale della Dinamo Basket Sassari, consegnata dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Pricchiazzi.

In apertura, l’Inno di Mameli e il ricordo di Giuseppe Saccu, per molti anni insegnante di Canto corale al Conservatorio sassarese, scomparso di recente. A lui il Canepa ha voluto dedicare il mottetto Ave verum corpus K618 di Wolfgang Amadeus Mozart, consegnando al figlio Daniele una targa in ricordo dei molti anni trascorsi al Conservatorio.

La seconda parte della serata si è aperta con la consegna del premio “Una sinfonia per…”, assegnato quest’anno ad Alessandro Moccia, violinista di origine cagliaritana, già primo violino dell’Orchestre des Champs-Élysées di Parigi, dell’orchestra Westdeutschen Rundfunk di Colonia e della Mahler Chamber Orchestra. A ritirare il premio, consegnato dal prefetto di Sassari Grazia La Fauci, è stato Davide Casu, giovane violinista dell’Orchestra del Conservatorio, allievo proprio di Alessandro Moccia. La sinfonia scelta quest’anno è l’unica scritta da César Franck, la Sinfonia in re minore FWV48.

