Non solo cinema per il "Cagliari Film Festival", storica rassegna di pellicole d’autore e indipendenti, nata nel 2014. La manifestazione propone domenica 31 agosto il concerto del pianista jazz Alberto Pibiri, alle 19.30 al Bibi - Spazio Eventi, in via dei Genovesi 111.

Pibiri, pianista cagliaritano, vive e lavora a New York. Si è formato tra l’Italia e la Francia. Poi il trasferimento a New York dove entra in contatto con la scena jazzistica statunitense. Collabora con Dave Stryker, Sheila Jordan, Enrico Granafei, Marco Panascia, Harry Allen e molti altri. Nel 2016 incide il suo primo disco con Dave Stryker, intitolato NYC e prodotto dalla Strykezone record. Si esibisce nella prestigiosa Carnegie Hall e intraprende un tour in Australia per suonare al Melbourne International Jazz Festival 2016.

Dopo il suo secondo album, intitolato Jazz Legacy, lavora per l’etichetta SRI Records. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Tina Modotti e dal Cagliari Film Festival, in collaborazione con Bibi - Spazio Eventi. In scaletta musiche originali tratte dai dischi di Alberto Pibiri. Per partecipare all’evento è necessario prenotare all’indirizzo rassegnacagliarifilmfestival@gmail.com.

