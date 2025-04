Pennelli in mano all’età di 16 anni, per dipingere su tela, anni di passione a coltivare il suo sogno. Di Dario Madarese, pittore sassarese turritano d’adozione, resteranno per sempre i suoi colori e i suoi dipinti. Il maestro d’arte si è spento in silenzio all’età di 73 anni, dopo una vita dedicata a raccontare i paesaggi, con i suoi disegni e il suo stile inconfondibile. Un'esplosione di colori nei suoi acrilici su tela, splendidi panorami variopinti, colori accesi dal verde al rosso che tracciano le nature morte, le figure femminili e le loro acconciature.

Da quasi vent’anni viveva a Porto Torres dove ha continuato a dipingere ispirandosi ai grandi maestri della pittura francese. Da Gauguin a Monet, da Renoir e fino a Van Ghog, ne ha colto i motivi più espressivi, lavorando da autodidatta ho miscelato tutto chiudendosi in una nicchia per poi studiare e creare qualcosa di personale, fino a creare nuove produzioni. Da adolescente ha coltivato la passione della pittura frequentando vari pittori sardi in particolare sassaresi. «Continuerai a colorare in maniera fantastica le nostre giornate», si legge in uno dei tanti messaggi di addio lasciati sui social.

© Riproduzione riservata