Il mondo della cultura isolana è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Gavino Mura, 60 anni, “bassu” del tenores Santa Sarbana, uno dei più celebri dell'Isola. Mura è stato uno dei fondatori del gruppo, a partire dal lontano 1975. Insieme ad Angelo Cossu, Giovanni Cossu e Giovanni Antonio Faedda, hanno portato in tutto il mondo il canto tradizionale del paese e della Sardegna.

Gavino Mura era anche figlio d'arte, suo padre era il poeta in limba Frantziscu Mura, uno dei più noti improvvisatori in lingua sarda, morto diversi anni fa. Ha cessato di vivere nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato da qualche tempo per un problema intestinale. Era stato operato due volte e da una settimana era in terapia intensiva. Lascia la moglie, due figli e i nipoti e soprattutto lascia un vuoto incolmabile nel gruppo a tenores Santa Sarbana e nel mondo culturale isolano.

