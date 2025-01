Ha riscosso grande successo il progetto “Risveglia la città! Guerrilla Art Adolescenti Alghero”, iniziativa promossa dal Comune di Alghero, fortemente voluta da Maria Grazia Salaris assessora alle Politiche Sociali e Qualità della Vita. In continuità con il progetto PhotoVoice realizzato lo scorso anno, l’evento ha visto protagonisti tanti adolescenti della città di Alghero impegnati in una serie di laboratori creativi e artistici attraverso i quali hanno realizzato incursioni di guerrilla art nei vari quartieri entrando in comunicazione e relazione con i luoghi e i cittadini.

L’intero progetto pedagogico ha coinvolto numerose realtà associative della città che con i loro esperti hanno accompagnato gli adolescenti nella realizzazione di installazioni, performance artistiche e azioni creative con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile. L’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero ha inserito nel proprio programma di azioni rivolte alle famiglie e agli adolescenti, il progetto ideato e coordinato dalla pedagogista Monia Satta dell’associazione Akròasis aps, da anni attiva nel lavoro di promozione della comunità educante della città di Alghero e in altri territori del Nord Sardegna.

Partener dell’iniziativa le associazioni ioCIcreo, Associazione culturale Les Bruixes – Ichnu asd – Associazione Tricirco – Cooperativa sociale La Luna, Associazione culturale Andala Noa e Consulta Giovani di Alghero.

Fondamentale la collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini tra cui l’Istituto d’Istruzione Superiore Roth, l’Istituto Comprensivo n. 1 e n. 2. Il Liceo Artistico di Alghero, da sempre impegnato nel coinvolgimento degli studenti negli allestimenti urbani della città, ha realizzato diverse installazioni e ospitato la restituzione del progetto nell’Auditorium Maria Lai.

