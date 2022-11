Ad Abbasanta fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore della patrona santa Caterina. Un appuntamento molto sentito e atteso dalla comunità abbasantese, soprattutto dopo lo stop forzato prima e le restrizioni poi dovute all’emergenza sanitaria. Ora il ritorno alla normalità con tanti eventi messi a punto per l’occasione dal Comitato di Santa Caterina che gode della collaborazione del Comune, Dell’unione dei comuni del Guilcier, della Regione e del grande contributo di Pro loco e delle leve del Settantadue e del Novantasette.

Tante forze in campo per garantire la piena riuscita della festa tanto attesa. Per quel che riguarda gli appuntamenti religiosi martedì 15 inizia la novena. Sarà celebrata tutte le sere alle 18 insieme alla messa sino al 23 novembre. Il 24 in programma dopo la messa i vespri cantati. Il 25, festa di Santa Caterina, alle 10,30 la processione seguita dalla messa presieduta da don Roberto Caria, vicario episcopale.

Per quel che riguarda i festeggiamenti civili il 25, alle 13, si terrà – offerto dal Comitato - il tradizionale pranzo degli ambulanti. Alle 15 animazione per bambini con Kecco spettacoli. Alle 21 la sesta rassegna dell’organetto con la partecipazione di Carlo Boeddu da Nuoro, Silvano e Roberto Fadda da Austis, Guido Vercellino da Bono, Mattia Marras da Ardauli, Fabiana Meloni da Sarule, Maria Antonietta Bosu da Ottana, e infine Graziano, Davide e Alberto Caddeo da Dualchi. Sabato 26, alle 16, la tombolata. Alle 21 spettacolo comico con Giuseppe Masia e la partecipazione di Matteo Scanu alla fisarmonica. A seguire Dj Alex Greenhouse.

Domenica 27 pomeriggio a sorpresa per i più piccoli. Alle 20 canti a chitarra con la partecipazione di Emanuele Bazzoni, Franco Dessena, Franco Figus, Noni Manca e Graziano Caddeo. Quindi castagne, pop corn e zucchero filato.. Il 25 e il 26, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 alla Casa Aragonese resterà aperto il Museo etnografico abbasantese. Da giovedì 24 a domenica 27 casa Campra ospiterà Shopping in soffitta a cura di Tina Manconi.

