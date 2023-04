Oggi – 28 aprile – si ricorda uno dei più famosi attori della commedia all’italiana: Francesco Ingrassia, detto Ciccio, morto nel 2003.

Classe 1922, nato a Palermo, in coppia con Franco Franchi formò una delle più famose coppie comiche della storia del cinema nostrano, protagonista, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, di oltre 100 film.

Ma in carriera Ingrassia fu anche attore di cabaret e televisione e si cimentò anche nella conduzione. Senza contare il teatro.