I soldati di Ottaviano, al loro arrivo nella stanza dell’ultima regina d’Egitto, l’hanno trovata ormai morta. Cleopatra si è tolta la vita. È il 12 agosto dell’anno 30 a.C.

Non era da sola. Insieme a lei c’erano anche un’ancella, ormai moribonda, e l’altra sul punto di perdere i sensi.

Sul braccio di Cleopatra, secondo la versione più accreditata giunta fino a noi, erano visibili due lievi punture, questo ha fatto pensare che si fosse uccisa attraverso il morso di un aspide. Secondo altre fonti, invece, aveva ingerito un veleno.

In ogni caso, un gesto che voleva rappresentare una vendetta nei confronti di Ottaviano, il futuro imperatore, che in questo modo non avrebbe potuto portare la regina a Roma per esibirla, umiliandola, nella sua processione trionfale, quella con qui avrebbe celebrato la conquista dell’Egitto.

Anche l’amante di Cleopatra, Antonio, si era tolto la vita e i due sono stati sepolti insieme. La loro tomba non è mai stata trovata. Potrebbe trovarsi nel sito di Taposiris Magna, sotto i templi di Iside e Osiride.

