Sardegna tra le regioni maglia nera in Italia (e anche in Europa) per livelli di istruzione e formazione.

È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi della Fondazione Art. 49 presentata in occasione dell’evento “InClasse: radici per il futuro - Imparare, comprendere, partecipare, per crescere cittadini consapevoli”, tenutosi a Roma.

Lo studio evidenzia come la Strategia 2030 dell’Unione Europea fissi come obiettivo la riduzione al 9% l’abbandono precoce di istruzione o formazione, con al massimo un titolo secondario inferiore. L’Italia, però, è oggi uno dei 10 Paesi che non rispetta questo limite ed è quinto in negativo nell’Ue con un tasso del 10,5% di abbandono scolastico, dietro a Romania, Spagna, Germania e Ungheria.

In particolare, evidenzia l’analisi, Sardegna e Sicilia sono le regioni peggiori con rispettivamente una percentuale di abbandono scolastico del 17,3% e 17,1%, seguite dalla provincia autonoma di Bolzano (16,2%). Ma le due isole maggiori sono inoltre anche le due regioni italiane tra le 20 peggiori nell’Unione europea: la Sardegna è 14esima e la Sicilia 17esima.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata