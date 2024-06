Suni e Tinnura ospitano gli artisti che danno slancio al SUN T Festival dell’Ovest. La rassegna, articolata in 4 giornate (dal 20 al 23 giugno), tra i due paesi della Planargia, intende osservare e raccontare il paesaggio musicale, letterario e poetico contemporaneo. “Silenzio, silenzi” è il tema della rassegna. Battista Giordano, responsabile con Luca Urgu della direzione artistica, mette in evidenza “il concerto in esclusiva per il Festival della grande pianista Silvia Cappellini Sinopoli, nome autorevolissimo e testimone di una famiglia musicale che ha inciso nella storia artistica del Novecento. La concertista, in duo con il violinista Carlos Garfias, presenterà una vasta letteratura e una composizione inedita scritta dal maestro Marco Sinopoli in prima assoluta al Festival”.

I sindaci

Il sindaco di Suni, Massimo Falchi, sottolinea che “non c’è crescita che prescinda dalla conoscenza e il progetto del SUN T Festival fa di tutto per stimolarla”. L’altro padrone di casa, il primo cittadino di Tinnura, Piero Fadda, spiega che si tratta “di una scommessa che ci sentiamo di giocare pensando alle nostre comunità resistenti e a chi ci sceglie anche per brevi soggiorni. Oggi abbiamo sicuramente uno strumento in più da offrire per lo sviluppo e la crescita dei nostri comuni”.

Il programma

La prima edizione della rassegna presenta un cartellone ambizioso con quattro produzioni originali in esclusiva per il Festival: il recital della pianista Silvia Cappellini Sinopoli, in duo con lo straordinario violinista Carlos Garfias; il tributo a Gigi Riva, scritto da Luca Urgu e Adalberto Scemma; un omaggio al Silenzio, autori lo scrittore e magistrato Gilberto Ganassi, il compositore Battista Giordano con Daniela Di Fonzo al violino; a seguire “Il silenzio degli innocenti”, incontro pubblico con relatori Gilberto Ganassi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, Giovanna Borradori docente al Vassar College New York, i sindaci Piero Fadda e Massimo Falchi. La programmazione comprende inoltre, una mostra fotografica di Salvatore Ruggiu sui paesaggi, la flora e la fauna della Planargia, un concerto di chitarra dedicato al primo Novecento a cura di Andrea Niffoi e un concerto della corale di Suni diretta da Damiano Delogu. Chiusura domenica 22 con il convegno dedicato ad Antonio Simon Mossa compositore. Seguirà il concerto dedicato alle musiche dell’architetto, artista e intellettuale con la pianista Antonella Chironi, i violinisti Daniela Di Fonzo e Carlos Garfias. Il coordinamento grafico è a cura di Pik, Raffaele Pichereddu.

