“Non sono le persone ad aprire i libri, ma sono i libri ad aprire le persone... E se le persone fossero libri, per un'ora di racconto?”.

La Biblioteca comunale di Sinnai ha inaugurato una nuova proposta coinvolgendo cittadini del mondo che hanno raccontato tutto di loro, dei loro viaggi ed esperienze nel mondo, promuovendo in questa prima serata, inclusione, empatia e conoscenza di ciò che si ignora o non ci appartiene.

Così, Wolter, Ros Mary e Song, ma anche Marta e Simone, concittadini di Sinnai con una lunga esperienza di vita all'estero, sono diventati "libri viventi” e come hanno trasportato tutti in un altrove. Anche in terre straniere con aromi, costumi e colori di luoghi lontani, decidendo di raccontare e raccontarsi. Mostrando anche oggetti rappresentativi, in modo coinvolgente e suggestivo.

Gli spettatori hanno potuto cogliere e accogliere mondi diversi, altri punti di vista e il lontano si è fatto vicino. Gli stessi partecipanti hanno chiesto di continuare a viaggiare nel mondo dell'accoglienza. «Così - ha detto la bibliotecaria, Luisella Saddi - avremo presto altri appuntamenti in biblioteca. Si approderà ancora in Brasile, in Colombia, in Inghilterra, in Corea del Sud, in Spagna o chissà dove, ma soprattutto si offriranno incontri che potranno essere per la comunità un' ottima occasione di crescita e condivisione».





