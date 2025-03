Fumetti, videogiochi, cosplay e K-pop: la cultura pop invade La Corte del Sole! Dal 10 al 13 aprile, il Sardinia Outlet si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di fumetti, gaming e fantasy con POPCON!, l’evento – gratuito - che promette di regalare un’esperienza immersiva tra mostre, workshop e spettacoli imperdibili.

Un appuntamento da non perdere per nerd, geek e curiosi di tutte le età, che potranno esplorare aree tematiche uniche, sfidarsi in tornei, ammirare opere di artisti internazionali e vivere in prima persona la magia del cosplay e della musica K-pop.

Cuore pulsante sarà l’area espositiva – mostra del Fumetto, che raccoglierà tavole originali di fumettisti locali e internazionali. Gli appassionati potranno anche mettersi alla prova con laboratori e workshop dedicati al disegno, scoprendo i segreti dei professionisti e assistendo a dimostrazioni dal vivo.

Per chi ama i social e le esperienze interattive, l’evento offrirà anche aree selfie tematiche ispirate a Manga, Supereroi e Principesse, per scatti indimenticabili immersi nei mondi della fantasia.

Non può mancare lo spazio dedicato ai videogiochi: l’Area Gaming Arcade trasporterà i visitatori in un’epoca fatta di cabinati e console vintage, regalando l’atmosfera unica delle sale giochi degli anni Ottanta e Novanta.

Mentre il fine settimana sarà animato da due grandi eventi. I fan del fenomeno musicale coreano potranno esibirsi in una competizione di ballo ad alto livello, con gruppi e solisti che si sfideranno a colpi di coreografie mozzafiato. In più, il pubblico sarà coinvolto in una spettacolare Random Dance, un flash mob dove tutti potranno ballare sulle hit K-pop più amate.

L’evento più atteso dagli appassionati di anime, manga e film fantasy. I cosplayer sfileranno e si esibiranno con monologhi e combattimenti scenici, cercando di conquistare la giuria qualificata e accedere alla finale della Cosplay Italian Cup. A rendere il tutto ancora più spettacolare, una grande Parata Cosplay che trasformerà il Sardinia Outlet in un universo parallelo popolato dai personaggi più iconici della cultura nerd.

